Rita Pereira decidiu aproveitar a quarentena da melhor maneira, a atriz prepara-se para lançar um novo projeto feito a partir de casa: 'Cenas da Hyndia'.

Através de diretos feitos na sua página de Instagram, Rita pretende responder às mais frequentes questões colocadas pelos seus fãs.

"Vou responder a todas as vossas perguntas sobre: como faço aquele cabelo, como faço a makeup xpto, onde posso estudar representação, qual a melhor agência para me inscrever, o que devo comer para perder uns quilinhos, qual o melhor exercício para perder os pneus da barriga, que roupa hei-de escolher para este ou aquele acontecimento, que escola de dança aconselhas aqui ou ali, como faço para ignorar o bullying que sofro, e umas outras quantas", promete.

Porém, a estrela da TVI não estará sozinha a responder às dúvidas dos seus fãs. "Vou pedir ajuda às pessoas com as quais trabalho e convivo, que percebem mais disto tudo que eu e vão entrar em direto no meu Instagram", anuncia.

Por fim, Rita pede que sejam os seguidores a decidir se este projeto deve ou não avançar: "O que acham?! Avanço com #CenasDaHyndia?", questiona.

Deixe a sua opinião nos comentários da publicação.