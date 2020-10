Leandro teve, há cerca de um mês, um aparatoso acidente de automóvel, do qual diz não ter sido considerado culpado. Após um outro automóvel ter-lhe batido na traseira, o carro do cantor despistou-se e acabou por ser "perda total" ficando sem qualquer arranjo possível.

Porém, apesar de, segundo Leandro, a polícia ter considerado que era de facto o outro envolvido no acidente o culpado, o artista continua ainda sem receber respostas por parte das seguradoras que teriam de o ressarcir monetariamente. Facto que está a causar revolta a Leandro.

"O que acontece é que tanto a agência de seguros que me representa quanto a Allianz estão sem me dar qualquer tipo de resposta. As respostas que tenho é que o processo foi para um departamento qualquer, porque o outro indivíduo não se deu como culpado", começa por explicar.

"Queria fazer chegar isto a todo o lado para que todos partilhem e ajudem com as vossas partilhas a envergonhar estas agências de seguros, que fazem com que se pague um valor muito alto. E não estou a falar de um carro barato, estou a falar de um carro muito caro, um seguro anual muito caro, e depois quando acontece alguma coisa borrifam-se para isto, não dão respostas a ninguém", continua. "Estamos a viver num país extremamente ridículo onde tudo se atrasa. Eles já sabem que têm de pagar, mas estão a arrastar o processo e esquecem-se que existe um carro a créditos, existe muita coisa e estão a borrifar-se para isso", termina, deixando claro que, para si, esta situação é "uma vergonha autêntica".

