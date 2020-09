Leandro sofreu um acidente de viação este domingo, dia 13, quando estava ao volante do seu carro, na companhia da namorada. Um susto que não deixou marcas físicas, pelo que o artista se sente imensamente grato, como fez questão de frisar nas suas redes sociais.

Esta segunda-feira, depois de ter descansado os fãs garantindo que todos estavam a salvo, o cantor voltou ao Instagram para dar mais pormenores sobre o acidente.

"Tenho lido diversas notícias que falam isto e aquilo entre comentários estúpidos... Quando circulava na N251 ao KM 41, iniciei a ultrapassagem com toda a sinalização, à viatura B, quando me encontro a voltar para a minha faixa, a viatura B acelera e embate te na traseira do meu carro e entro em despiste. Consegui controlar o meu carro e levá-lo para onde ficou, pois a minha preocupação era a minha família e conseguir desviar o mesmo do pinhal que existia na estrada", relatou.

Exaltado, Leandro quis pôs os pontos nos is e deixou algumas palavras a quem especulou sobre o sucedido. "Deixem de dizer que estava numa festa e tinha isto e aquilo e que estava BÊBADO... EU NÃO ESTAVA BÊBADO SEUS OT.... GENTE QUE METE NOJO, TENHO DITO. Já agora, as revistas que voltam a aplicar o nome do meu filho mais velho e mencionam nomes façam notícias verdadeiras pá!! NEM SEQUER O MEU FILHO MAIS VELHO ESTAVA COMIGO... Estamos todos bem e sem qualquer ferimento. Obrigado".

