Lea Michele completou 34 anos no dia 29 de agosto, o primeiro aniversário passado na companhia do filho, Ever Leo, que nasceu recentemente.

No Instagram, a mãe 'babada' partilhou uma carinhosa fotografia em que aparece com o bebé ao colo, de costas para a câmara, ambos em frente ao bolo de aniversário. "34", apenas escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento da atriz com Zandy Reich.

