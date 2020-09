A atriz Lauren London prestou uma carinhosa homenagem ao falecido namorado, o artista Nipsey Hussle, durante a celebração do aniversário de filho, Kross.

Esta segunda-feira, 31, a atriz partilhou uma adorável fotografia do menino, no Instagram, assinalando desta forma o 4.º aniversário do pequeno.

"Meu pequeno príncipe. Filho de Ermias", começou por escrever na legenda da foto, referindo-se a Nipsey Hussle, que se chama Ermias Asghedom.

"És um amor. Vais voar alto. Tenho a honra de ser tua mamã. O mais feliz aniversário, Kross The Boss", completou.

