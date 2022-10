Laura Figueiredo foi a grande entrevistada desta sexta-feira, 7 de outubro, no programa de Manuel Luís Goucha. Durante a conversa, a influencer lembrou o início do seu romance com Mickael Carreira, com quem já tem uma filha, a pequena Beatriz.

A entrevistada confessa que no início não percebeu o interesse do músico, apenas quando este lhe começou a mandar mensagens.

Entretanto, recorda o primeiro encontro dos dois: "A primeira vez em que estamos juntos, quando ele põe a mão dele em cima da minha eu soube que ele era a minha pessoa", sublinha.

"Entro no carro dessa minha amiga e disse: ‘este é o amor da minha vida’. Eu não era pessoa, não era de me apaixonar", confessa, notando que mudou quando conheceu Mickael.

Questionada sobre o que sentiu no momento em que o companheiro colocou a sua mão em cima da dela, Laura respondeu: "Senti o conforto que sentia com a mão do meu pai".

Veja o vídeo:

