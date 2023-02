Depois de ter mostrado o seu look, revelando que ainda usa calças XS, Laura Figueiredo publicou nas stories da sua página de Instagram um novo vídeo da filha Beatriz. As imagens serviram para também mostrar o visual da menina.

No início do vídeo, que pode ver na galeria, Laura Figueiredo pergunta à menina o que está a fazer, tendo dito que estava a aprender a escrever. De seguida, foi a vez de destacar o look feito a rigor pela pequena Beatriz.

"Mostra-me lá o teu look que foste fazer agora que chegaste da escola. Foste buscar uma bandolete, um ganchinho e panos da cozinha esburacados da tua mãe e tu fizeste braços nele. Mostra lá o look! Tens de te levantar! Uma segunda saia e atrás ainda tem uma cauda, que é outro pano", relatou Laura Figueiredo ao filmar a pequena Beatriz.

O vídeo acaba com um momento de ternura. "E como se escreve amo-te?", pergunta a menina.

De recordar que Laura Figueiredo e Mickael Carreira estão à espera do segundo filho ou filha em comum.

