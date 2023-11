Laura Figueiredo não está a ter uma semana fácil, isto porque os filhos - Gabriel, que nasceu em julho, e Beatriz, de seis anos - estão doentes.

Num pequeno novo vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, a figura pública começou por falar sobre os meninos.

"Que semana... Ontem não apareci, o Gabriel começou a ficar atrapalhado a respirar. Crianças, irmãos, já se sabe. Mas foi a primeira vez que aconteceu, então, mãe de primeira viagem sendo mãe de dois, o meu coração saiu do peito e não foi o melhor dia/noite (porque parece que tudo piora com as crianças)", explicou, tendo falado depois de "coisas boas".

"Porque estão os dois a ficar melhores, o Gabriel anda um bocadinho mais atrapalhado mas tenho a certeza que logo, logo ele vai estar ótimo", destacou, promovendo de seguida o novo tema do companheiro, Mickale Carreira.

"Hoje o papá lança a terceira música desta temporada. Arrisco dizer que das três é a minha favorita. Arrisco não, digo mesmo! Mas no ano que vem ainda vai ter melhor, mas sem 'spoiler'", disse, por fim. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que Mickael Carreira lançou recentemente o tema 'Caladinho', que chegou depois da música 'Tempo de Seguir'.

