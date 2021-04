Laura Figueiredo começou a semana de forma particularmente especial. A ex-apresentadora de televisão acaba de lançar Belafi, uma marca de roupa da qual é protagonista ao lado da filha, Beatriz, de quatro anos.

O lançamento aconteceu em primeira mão no programa 'Casa Feliz', da SIC, e a companheira de Mickael Carreira deixou-se levar pelas emoções ao tornar o projeto público. Isto porque, além da 'parceria', o lançamento foi escolhido pelo casal como o momento certo para dar a conhecer o rosto da pequena Bia, como é carinhosamente tratada pela família.

Laura explicou que o casal quis esperar que a menina crescesse para perceber se esta se sentia à vontade em ser reconhecida e com o 4.º aniversário da filha decidiram que era o momento de dar esse passo. "É uma miúda que só quer aparecer, é espontânea. Achámos que fazia sentido", afirmou.

Enquanto a comunicadora se encontrava nos estúdios da SIC para a grande revelação, o companheiro assistia em direto em casa e não resistiu em mostrar a reação da filha ao ver as imagens na televisão. Pode ver na galeria.

Esta marca, como Laura Figueiredo explicou, nasceu do seu gosto de se vestir a combinar com a filha e do facto de este interesse ter inspirado outras mães nas suas redes sociais.

As peças estão à venda na loja digital e os tamanhos infantis vão até aos seis anos. Conheça abaixo a página de Instagram da marca.

