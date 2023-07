Laura Figueiredo voltou a dar novidades pela sua página de Instagram. Depois de ter sido mãe pela segunda vez na semana passada, estando agora em casa com o bebé e a filha mais velha, a figura pública gravou um vídeo enquanto estava a amamentar o bebé.

Com o pequeno Gabriel ao colo e ao lado de Beatriz, Laura Figueiredo revelou que a filha mais velha tem "ajudado muito" com o irmão mais novo.

Durante o vídeo, Beatriz mostrou-se muito feliz com a presença do irmão mais novo e 'rendida' ao bebé. Veja o carinhoso momento no vídeo da galeria.

De recordar que tanto o bebé recém-nascido como Beatriz, de seis anos, são fruto da relação de Laura Figueiredo com Mickael Carreira.

Leia Também: Laura Figueiredo mostra-se a amamentar o filho recém-nascido