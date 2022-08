Laura Dern está de luto após a morte do amigo de quatro patas. A atriz, de 55 anos, deixou uma mensagem no Instagram onde revela que o patudo, um labrador preto que se chamava Jamal, partiu após uma série de problemas de saúde.

"O nosso amado Jamal está agora com os seus anjos. Somos muito gratos pelo seu amor. Obrigada ao incrível Dr. Buote por ter salvo o Jamal três vezes. Deu-nos muitos mais anos com ele", escreveu na legenda de algumas imagens do patudo.

Após a partilha, foram muitos os seguidores que deixaram uma carinhosa mensagem na caixa de comentários.

