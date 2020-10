Larry David é de novo um homem casado. O criador e estrela de 'Curb Your Enthusiasm', de 73 anos, deu o nó com a namorada, Ashley Underwood, na noite de quarta-feira, no sul da Califórnia, como relata a revista People.

Este é o segundo casamento do comediante, que deu o nó com Laurie David em 1993, com quem esteve durante 14 anos. O ex-casal - que tem duas filhas em comum, Cazzie, de 26 anos, e Romy, de 24 - separou-se em 2007.

Como destaca a revista, David e Underwood conheceram-se há cerca de três anos, em 2017, na festa de aniversário de Sacha Baron Cohen. Informação que tinha já sido revelada pelo New York Times em abril.

Leia Também: Thom Yorke, dos Radiohead, casa-se com a namorada 15 anos mais nova