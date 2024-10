Lana Del Rey respondeu a um vídeo publicado na LanaBoards - Backup, uma conta de Instagram de fãs.

O vídeo mostra dois momentos da cantora com o marido, Jeremy Dufrene.

Lana Del Rey mostrou-se, no entanto, preocupada com a própria segurança devido aos paparazzi que, segundo a artista, seguem o casal para todo o lado.

"Infelizmente, um casal local de Houma não para de voar drones contra as nossas janelas todas as manhãs e seguem-nos com um rastreador", escreveu a cantora nos comentários.

"Com isto dito, Jeremy é o tal. É espetacular. E estamos muito felizes", acrescentou.

© Instagram/LanaBoards - Backup

De relembrar que Lana Del Rey e Jeremy Dufrene, um guia de passeios turísticos para ver jacarés, casaram a 26 de setembro.