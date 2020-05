Lamar Odom falou sobre um dos momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, a morte de um dos seus filhos, Jayden, fruto do anterior relacionamento com Liza Morales. O menino nasceu a 15 de dezembro de 2005 e morreu a 29 de junho de 2006.

Este foi um acontecimento abordado no seu livro de memórias - 'Darkness To Light'. No mesmo, o ex-atleta explicou porque não chorou o sucedido nos primeiros três anos após a tragédia.

"A cara dele estava azul escura. Não estava a respirar. A Liza estava a gritar histericamente. A mãe da Liza, que era enfermeira, levou imediatamente o Jayden", descreve, acrescentando que foi chamada uma ambulância.

Na época, Lamar encontrava-se em Manhattan, tendo sido avisado do sucedido via telefone.

"15 minutos depois de eu ter chegado [ao hospital], uma médica entrou na sala e agarrou na mão da Liza. Estava com lágrimas nos olhos. 'Lamento', disse. 'Como mãe, também já experienciei a SMS'", disse a especialista, referindo-se à Síndrome da Morte Súbita.

"Não fazia sentido para nós. Como é que o nosso bebé poderia ter morrido no berço? Isto não podia estar a acontecer. Ficamos em choque, desnorteados, sem sentir nada. Não me conseguia mexer", recorda.

"Não chorei na altura. Ou no dia seguinte. Não chorei pelo Jayden durante três anos. Pensei que se chorasse tornaria aquilo realidade. Se não chorasse ele ainda poderia estar vivo", completa.

