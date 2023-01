Este domingo, 8 de janeiro, vai para o ar a primeira reunião semanal desde o início do programa 'Ex-Periência'. Maria Botelho Moniz conduz a emissão especial, feita em formato gala, na qual os espetadores têm oportunidade de perceber como está a correr o desafio para os cinco casais de participantes.

"Tu dizias: 'tu não és boa mãe'", atirou Vanessa de Sá em lágrimas ao falar com o namorado, Diogo. Ainda nesta mesma conversa, o companheiro chega a dizer-lhe: "Tu estás na merda porque te meteste na merda".

As declarações do casal estão em destaque num teaser promocional da emissão de domingo, partilhado por Cristina Ferreira. Ao divulgar as imagens, a diretora de ficção e entretenimento prometeu: "O episódio de hoje é avassalador".

'Ex-Periência', recorde-se, vai para o ar depois do 'Jornal das 8'.

