Kylie Minogue surpreendeu ontem os admiradores britânicos ao confirmar que, após três décadas a residir em Inglaterra, se vai mudar para Melbourne, na Austrália, onde nasceu há 53 anos, mas o namorado, o designer Paul Solomons, permanecerá em Londres, onde reside. Apesar de ter deixado recentemente o cargo de diretor criativo da edição britânica da revista GQ, o escocês não pretende seguir os passos da popular cantora, compositora, atriz e empresária australiana, com quem namora desde 2018.

"A Kylie e o Paul são ambos muito independentes e acreditam que podem viver uma relação à distância", revelou uma fonte próxima da artista ao tabloide britânico The Sun. "A Kylie tomou a decisão de ir viver para a Austrália mas o Paul não se quer mudar, apesar de continuarem juntos e de estarem muito apaixonados", assegura a mesma fonte. A intérprete de sucessos globais como "I should be so lucky", "Spinning around", "All the lovers" e "Can't get you out of my head" adquiriu, em 2011, uma casa em Knightsbridge, no centro de Londres, avaliada em 18,8 milhões de euros e era lá que residia antes de tomar a decisão de regressar ao país natal.

Prestes a lançar um novo álbum, a reedição do álbum "Disco", rebatizada "Disco - Guest list edition", à venda a 12 de novembro, a artista promete, no entanto, regressar muitas vezes a Inglaterra. "Este ano, passei muito tempo com a minha família na Austrália e soube-me muito bem. Já há algum tempo que andava a pensar nisso. Mas não vão deixar de me ver por cá", garantiu em declarações à estação radiofónica BBC Radio 2. Kylie Minogue iniciou a carreira artística há 35 anos e já vendeu mais de 80 milhões de discos.