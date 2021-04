Há 35 anos, os australianos apaixonavam-se por Charlene Mitchell, a personagem que Kylie Minogue, na altura com apenas 17 anos, começava a interpretar em "Neighbours", uma das mais populares telenovelas australianas, também exibida em Portugal com o título "Vizinhos". Para além de encantar os espetadores, a atriz, que viria a ser anos depois mais conhecida em todo o mundo pela carreira de cantora, perdeu-se também de amores pelo seu par romântico na trama na vida real, o ator Jason Donovan.

À semelhança da antiga colega, o também cantor, compositor, radialista e artista plástico recordou a chegada ao elenco da ex-namorada. "Foi uma entrada em grande. Lembro-me como se fosse ontem", escreveu o intérprete de "Too many broken hearts". O episódio do casamento de Charlene Mitchell com Scott Robinson, exibido no Reino Unido a 8 de novembro de 1988, foi visto por 19,6 milhões de britânicos, um recorde para a altura. O casal separou-se em 1989, meses depois de gravar o dueto "Especially for you".