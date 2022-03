Kylie Jenner admitiu, esta terça-feira, que o pós-parto "não tem sido fácil". Palavras que chegam depois de ter sido mãe pela segunda vez no passado mês de fevereiro.

Ao 'conversar' com os seguidores da sua página de Instagram, através das stories, confessou: "É muito difícil. Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com a minha filha".

De recordar que Kylie Jenner foi mãe pela primeira vez em fevereiro de 2018, da pequena Stormi. No dia 2 de fevereiro de 2022 deu à luz o pequeno Wolf. Ambas as crianças são fruto da relação com Travis Scott.

Em jeito de desabafo, a celebridade reforçou que esta segunda experiência do pós-parto está a ser "mentalmente, fisicamente e espiritualmente" difícil.

"Não queria apenas voltar às rotinas sem dizer isto porque acho que [...] pode parecer muito mais fácil para outras pessoas", acrescentou, referindo-se à "pressão" que outras mães possam sentir para voltarem às rotinas. "Não tem sido fácil para mim. Tem sido difícil. E só queria dizer isto", frisou.

"Eu nem pensei que conseguiria fazer isto hoje, mas estou aqui e estou a sentir-me melhor", destacou depois, ao falar do treino. "E é ok não estarmos ok. Uma vez que percebi que estava a colocar alguma pressão em mim mesma, lembrei-me que fiz um ser humano, um menino lindo e saudável, e temos que parar de nos pressionar para voltar. [...] Estou apenas a enviar um pouco de amor", rematou.

Leia Também: Kylie Jenner fotografada pela primeira vez após nascimento do 2.º filho