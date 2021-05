Kylie Jenner quer que a filha, Stormi, de três anos, continue com o império que construiu através da marca Kylie Cosmetics no futuro. A estrela de 23 anos planeia assim passar o negócio para a menina, fruto do seu anterior relacionamento com Travis Scott.

"A Stormi é o meu legado. Estou a educá-la para ser inteligente, generosa e decidida. Se um dia vai a ficar com a Kylie Cosmetics? Só se ela quiser", notou numa entrevista à revista tmrw.

Kylie disse ainda que ser mãe "mudou-a" completamente enquanto pessoa e que continua a "crescer" todos os dias.

"Crescer a ver as minhas irmãs mais velhas e a minha mãe foi incrível. Ver como é que a minha mãe equilibrava a maternidade e os negócios, ela é a pessoa mais bem sucedida que conheço. Fez um ótimo trabalho a educar-nos, e é isso que quero passar à Stormi, ser forte e independente", completou.

