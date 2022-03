Kylie Jenner vive uma fase particularmente especial da sua vida. A celebridade foi mãe pela segunda vez no passado mês de fevereiro, após o nascimento do bebé Wolf, fruto do seu relacionamento com Travis Scott.

São precisamente momentos desta gravidez que a empresária partilha num vídeo único disponibilizado esta segunda-feira, 21 de março, no YouTube.

No vídeo, as irmãs e avós de Kylie deixam uma mensagem dedicada ao bebé. No fim é possível ouvir os momentos do parto do bebé.

