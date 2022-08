Kylie Jenner não ficou indiferente a um vídeo que um internauta publicou no TikTok e onde fala da celebridade.

Nas imagens, o seguidor comenta um curto vídeo de Kylie no carro a maquilhar-se. "Isto é algo que a Emma Chamberlain (uma celebridade da internet norte-americana) publicaria. Acho interessante porque é do género, és bilionária, miúda. Por que estás a fazer a review no carro quando moras numa mansão?", comentou o internauta.

E Kylie respondeu: "[O vídeo] não foi assim tão profundo ou calculado. Demorei cinco minutos para o fazer. E sim, ainda conduzo e faço coisas normais".

© TikTok

