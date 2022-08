Kylie Jenner terá lutado contra a depressão pós-parto, como dá a entender um novo trailer de 'The Kardashians'.

A celebridade foi mãe pela segunda vez, de um menino, no início do ano, em fevereiro.

Ao conversar com a irmã Kendall Jenner no teaser do programa da Hulu, lançado esta segunda-feira, Kylie confessou: "Acabei de ter o bebé, mas chorei sem parar durante, tipo, três semanas".

De recordar que Kylie Jenner é ainda mãe de Stormi, filha mais velha, de quatro anos. Ambas as crianças são fruto da relação da celebridade com Travis Scott.

