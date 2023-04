Kylie Jenner realçou a importância de repensar os "padrões de beleza" para os quais o clã Kardashian-Jenner tem vindo a contribuir ao longo dos anos.

No promoção à nova temporada do reality show 'The Kardashians', a empresária aborda o assunto com as irmãs.

"Todas precisamos de ter uma conversa mais profunda sobre os padrões de beleza que temos defendido", afirmou a empresária. "Não quero que a minha filha faça as coisas que eu fiz", confessa, referindo-se a Stormi, de cinco anos, fruto do anterior relacionamento com Travis Scott.

"Quem me dera não ter tocado em nada para começar", afirmou.

Embora não seja específico aquilo a que a socialite se refere, a imprensa internacional dá conta que se tratam das intervenções estéticas a que se sujeitou, tendo sido o preenchimento de lábios a mais polémica.

