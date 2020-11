Apesar dos dois terem vidas bastante preenchidas, a verdade é que a amizade entre Kylie Jenner e Justin Bieber continua. Recentemente, nas stories da sua conta de Instagram, a empresária mostrou um presente que o artista enviou exclusivamente para a filha, a pequena Stormi, de dois anos.

Conforme se pode ver pela imagem (presente na galeria) tratam-se de umas Crocs feitas numa parceria com a marca criada por Bieber, Drew.

Importa recordar que Justin e Kylie são amigos há mais de cinco anos. Aliás, as irmãs do clã Kardashian/Jenner estiveram entre os convidados do casamento de Justin e Hailey Baldwin.

