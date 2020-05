Em entrevistas anteriores, Kylie Jenner já tinha confessado que o seu corpo passou por uma grande mudança com a gravidez da pequena Stormi. Ora, um dos efeitos desta fase foi agora notado numa imagem que partilhou com os seus fãs no Instagram.

Tal como foi notado por diversas internautas, a empresária acabou por exibir as estrias que tem nos seios sem medos, mostrando-se assim um exemplo para muitas mulheres.

Eis algumas das reações que surgiram no Twitter:

