Kristin Davis não pretende meter-se na zanga entre as colegas 'And Just Like That…', nomeadamente, Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker.

Davis, de 58 anos, afirmou que não quer "desperdiçar energia" ao envolver-se no drama.

"Tens de respeitar os desejos das pessoas. Não vou desperdiçar energia com isso. Não posso mudar ninguém", notou Davis.

"Percebo os sentimentos dos fãs - que estejam realmente chateados - quem me dera conseguir resolver as coisas, mas não consigo, não está nas minhas mãos", notou ainda em declarações ao The Telegraph.

Vale notar que, recentemente, foi revelado que Cattrall iria fazer uma participação especial na segunda temporada da série na HBO.

A estreia está marcada para o dia 22 de junho.

Leia Também: Tenoch Huerta, ator de 'Black Panther', nega acusações de abuso sexual