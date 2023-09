Kristin Chenoweth já é uma mulher casada. A atriz, de 55 anos, disse o 'sim' ao músico Josh Bryant, de 41, numa cerimónia que decorreu em Dallas, no Texas, este sábado, dia 2 de setembro.

“Fui uma autoproclamada solteira durante toda a minha vida”, disse Chenoweth à revista People, que tem as fotografias exclusivas da cerimónia.

“Eu nunca me iria casar. Até fiquei noiva antes e não consegui. Até conhecer o Josh. Então pensei: ‘Porque é que eu o deixaria ir embora?’ Sinto-me tão abençoada”, afirmou a atriz.

O casal deu início às celebrações do casamento na sexta-feira, com um jantar de ensaio, antes de juntar 140 convidados numa residência particular no sábado para assistirem ao enlace.