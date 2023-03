Kristin Cavallari exibiu orgulhosamente as suas curvas numa recente publicação que fez no Instagram e onde se mostra com um biquíni preto.

A celebridade - que ficou conhecida por fazer parte dos reality shows 'Laguna Beach: The Real Orange County', The Hills' e 'Very Cavallari!' - destacou-se pelo seu lado mais sexy e não se importou com as possíveis críticas que possam surgir.

Mãe de Camden, de 10 anos, Jaxon, de oito, e Saylor, de sete, fruto do casamento terminado com Jay Cutler, Kristin Cavallari ainda fez questão de 'provocar' os 'haters'.

"... mas ela é mãe", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

