Apesar da edição deste ano do festival de cinema de Cannes ter regras no que ao 'dress code' diz respeito, nomeadamente o pedido para não se usar vestidos transparentes nem volumosos que possam dificultar a circulação, eis que Kristen Stewart decidiu... ignorar.

A atriz marcou presença, esta sexta-feira, no certame, onde promoveu o filme que realiza, 'A Cronologia da Água' e brilhou com um look cor de rosa. A parte de cima é um casaco em tweed, que combinou com uns calções no mesmo tecido e uma espécie de saia transparente e em tule por cima.

O cabelo da artista tinha as pontas também cor de rosa, a combinar com o look, e os sapatos são igualmente no mesmo tom.

