Depois de ter sido divulgada uma primeira fotografia de Kristen Stewart na pele da princesa Diana, agora surgem novas imagens da atriz nos estúdios da gravação do filme ‘Spencer’, de Pablo Larraín.

Nas novas fotografias, divulgadas esta sexta-feira, a atriz aparece com uma peruca loira, colocando-a com um visual igual ao de Diana na altura.

O look inspirado na princesa - que morreu em 1997 - deixou Kristen muito parecida com a mãe dos príncipes William e Harry.

Apesar de no início alguns internautas terem-se mostrado com dúvidas na escolha da atriz para o papel, o certo é que mudaram de ideia assim que viram Kristen caracterizada para interpretar a ‘princesa do povo’.

