Esta quinta-feira, 7 de outubro, as atenções do BFI London Film Festival viraram-se todas para Kristen Stewart, atriz que deu vida à personagem da princesa Diana no filme 'Spencer', que estreou precisamente neste evento, que teve lugar no The Royal Festival Hall, em Londres.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Kristen escolheu um vestido sem alças, em tons de cinzento, e repleto de pequenos pormenores em brilhantes.

O filme tem estreia marcado para o dia 5 de novembro nos Estados Unidos.

