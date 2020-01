Casada com Dax Shepard, Kristen Bell falou sobre um dos temas comum a todos os casais: as discussões. Tal aconteceu no programa 'Life Is Short with Justin Long', esta terça-feira, onde a artista de 45 anos referiu que ela e o companheiro fazem questão de esclarecer todas as dúvidas um com outro relativamente ao seu casamento.

"Se vamos falar sobre isso temos de ter a certeza que mostramos o bom, o mau e o feio de que forma podemos lidar com isso", afirmou, sublinhando que os dois já recorreram à terapia de casais e que desgostam de muitas coisas um no outro.

Kristen vai mais longe e recorda uma enorme discussão que teve com Dax. "Era sobre coisas relacionadas com a casa que sentia que precisava de ajuda. Estamos numa relação onde é suposto que possas dizer que precisas de ajuda", confessou.

Tudo aconteceu quando Bell teve de sair, deixando uma nota a Shepard. "Deixei um bilhete do género, 'Importas-te de colocar as duas toalhas no secador e de as dobrar (...). Pensei, 'são 10 minutos de trabalho, posso dizer isso'. Nessa altura a casa estava a tornar-se demasiado para mim", revela.

Bell continua referindo que o marido acabou por se queixar dos bilhete sublinhando que se sentia "controlado" com eles.

De início, a atriz ainda tentou responder calmamente, mas rapidamente as coisas saíram do controlo.

"De alguma forma, os dois bloqueamos e entramos numa enorme discussão. Não me lembro do que realmente se passou, mas foi tudo muito alto, com palavras duras, estava zangada. (...) Agarrei na minha almofada e fui dormir para outro quarto a chorar. Não falamos durante três dias", lamenta.

Tudo acabou por ser resolver quando a atriz, juntamente com as filhas, Lincoln, de seis anos e Delta, de cinco, resolveram adotar um cão da rua. "Não pedi desculpa, mas trouxe um cão", refere, divertida.

Apesar deste momento mais complicado, Bell assegura que o marido está muito mais atento às suas necessidades quando precisa de ajuda.