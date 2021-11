Kris Jenner encontra-se a enfrentar uma "crise" devido às preocupações com a filha mais nova, Kylie Jenner, que poderá "perder milhões" na sequência da tragédia que aconteceu no concerto do Travis Scott.

Note-se que oito pessoas morreram devido ao incidente no espetáculo do rapper de 29 anos na passada semana.

Segundo uma fonte do jornal britânico The Sun, Kylie pretende fazer o que puder pelas vítimas, assim como o companheiro, que já se ofereceu para cobrir as despesas das cerimónias fúnebres.

"A Kris está em modo crise e ainda está a perceber como vai agir. Enquanto a empresa dela continuar sem fazer publicidade, mais as vendas descem e menos lucram com o marketing", referiu a fonte.

"Estamos a falar de perdas potenciais de milhões de dólares", completou.

Leia Também: Travis Scott foi a uma festa depois do concerto no festival Astroworld