Kourtney Kardashian deu finalmente resposta aos rumores que davam conta de que estaria grávida novamente.

A socialite partilhou na rede social Instagram um conjunto de fotografias nas quais posa em lingerie, exibindo as suas curvas e provando que, pelo menos para já, não há ainda nenhuma barriguinha de grávida visível.

Entre as várias selfies captadas diante do espelho, destaca-se uma em que a irmã de Kim Kardashian aparece com a mão na barriga.

Na legenda da partilha, Kourtney deixou claro que as imagens foram tiradas nos bastidores da recente sessão fotográfica que protagonizou para a nova linha da Lemme.

Kourtney Kardashian, que já é mãe de três crianças, e o atual marido, Travis Baker, estão a recorrer a tratamentos de fertilização para conseguirem ter o primeiro filho em comum.

