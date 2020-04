Kourtney Kardashian saiu em defesa do filho de cinco anos, Reign. Uma das coisas que mais motiva comentários por parte dos seguidores da socialite é o facto do menino ter cabelo comprido, característica que já deu origem a diversas críticas.

"O cabelo mais glorioso da terra, toda a gente que diga o contrário ABCDEFG", afirmou, referindo-se à mítica conversa que uma vez teve com o pai do menino, Scott Disick, e que terminou precisamente com o abecedário.

Na altura, Kourtney explicou que esta era uma forma que tinha de terminar uma conversa, quando já estava farta dela.

Recorde-se que para além de Mason, de 10 anos, Kourtney é ainda mãe de Penelope, de sete anos, e Reign, de cinco.

Leia Também: Planos furados? Kourtney Kardashian ironiza com a situação