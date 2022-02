Kit Harington voltou a falar publicamente sobre a sua luta contra a depressão e o vício do álcool. Em declarações ao The Guardian, o ator confessou estar "muito grato" por ter deixado de beber antes do nascimento do seu primeiro filho.

Kit Harington e a companheira, Rose Leslie, foram pais pela primeira vez há um ano.

O ator que deu vida a Jon Snow assume que a representação "é um trabalho muito viciante", particularmente quando falamos de séries ou filmes como grande exposição como é o caso de 'Game Of Thrones'.

Ainda assim, apesar de ter necessitado de fazer um retiro para tratar da sua saúde mental após terminar 'Game Of Thrones', Kit Harington sente-se um privilegiado por continuar a representar e garante estar ciente de que isso se deve ao seu desempenho na trama.

