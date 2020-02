Kim Kardashian não teve gestações fáceis, por isso é que optou por recorrer a uma barriga de aluguer no caso do terceiro e quarto filho. Fases difíceis que recordou no podcast 'All's Fair'.

Como contou, quando ficou grávida pela primeira vez, da pequena North, a uma dada altura achava que tinha sofrido um aborto. Isto porque o médico não conseguia detetar o batimento cardíaco do bebé.

A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' relata que o susto chegou depois de ter começado a sangrar "muito".

"Pensava que tinha sofrido um aborto porque estava a sangrar muito e com dores", começou por lembrar, referindo que foi de seguida ao médico. "Não estavam a ser detetados os batimentos cardíacos e ele [o médico] disse-me: Sofreu um aborto espontâneo".

Mas, felizmente, na manhã do dia de Ação de Graças o médico voltou a ver Kim e dessa vez conseguiu ouvir o coração do bebé. A menina nasceu no dia 13 de julho, de 2013.

Recorde-se que além de North, de seis anos, Kim e o marido, Kanye West, são ainda pais de Saint, de quatro anos, Chicago, de dois, e Psalm, de oito meses.

