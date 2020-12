Esta segunda-feira, dia 14, foi o dia de aniversário dos dois sobrinhos de Kim Kardashian, Mason e Reign. Apesar dos cinco anos de vida que os separam, ambos nasceram no mesmo dia.

A figura mediática recorreu à sua página de Instagram para contar uma história sobre este dia, revelando que pediu à irmã, Kourtney, para "induzir o parto" do filho mais novo.

“Lembro-me quando a Kourtney estava grávida do Reign e que se aproximava a data de aniversário do Mason. Disse-lhe para ela induzir o parto, mas foi nessa altura que ela proferiu as suas famosas palavras: 'Aquilo que tiver de ser, será'. E foi então que as águas dela rebentaram no mesmo dia que, cinco anos antes, o Reign tinha nascido. Parabéns aos rapazes mais cool do universo”, escreveu a socialite na legenda das imagens em que aparece com os meninos.