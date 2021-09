Não, não existe um segundo vídeo com imagens íntimas de Kim Kardashian com o ex-namorado, Ray J.

Os rumores espalharam-se depois do antigo manager do artista, Wack 100, dizer no podcast 'Bootleg Kev's', esta semana, que existia a "segunda parte" do tão afamado vídeo que marcou o percurso da estrela do reality show 'Keeping Up With the Kardashians'.

No entanto, o advogado de Kim já veio responder às declarações, notando que não passam de uma tentativa desesperada para chamar a atenção.

"As afirmações de que há um vídeo de sexo por mostrar são inequivocamente falsas", disse Marty Singer ao TMZ através de um comunicado.

"É uma pena que pessoas façam este tipo de declarações para conseguir os seus cinco minutos de fama", esgrima.

Recorde-se que na entrevista, Wack garantiu que o suposto vídeo estaria em sua posse e que era "mais gráfico e melhor" do que aquele que foi revelado em público.

"Nunca o daria a ninguém a não ser ao Kanye. É a mãe dos filhos dele", declarou o ex-agente.

Recorde-se que Kim e Ray J gravaram o vídeo no 23.º aniversário da Kardashian, em 2002, durante umas férias em Cabo. O momento foi revelado cinco anos mais tarde pela Vivid Entertainment intitulado como 'Kim Kardashian, Superstar'.

Quanto ao mesmo, a empresária confessou posteriormente que tinha consumido drogas antes de o gravar.

