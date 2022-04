O visual foi usado durante as gravações do reality show 'The Kardashians'.

O clã Kardashians foi apanhado durante um dia de gravações para o reality show da família na Hulu e Kim Kardashian destacou-se pela escolha do look. Em imagens divulgadas pelo TMZ, a empresária aparece com um look inspirado em super-heróis: Uma camisola de malha com estampado de labaredas, saia e botas vermelhas, e uns enormes óculos pretos. Segundo a publicação, este foi o modelito escolhido por Kim para um almoço com as irmãs Kourtney e Khloé. Espreite abaixo. Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West não se falaram durante oito meses