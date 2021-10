Kim Kardashian celebrou 41 anos esta quinta-feira e vestiu-se a rigor para festejar a data.

Nas suas redes sociais, partilhou uma série de imagens suas em que aparece com um excêntrico sobretudo de plumas e brilhantes.

A brilhar como uma verdadeira celebridade, a empresária destacou-se uma vez mais pelo seu gosto arrojado - que tem vindo cada vez mais a dar nas vistas.

Ao partilhar as imagens, aproveitou ainda para deixar uma palavra de agradecimento aos fãs por todo o "amor" que recebeu no dia do seu aniversário.

