A quarentena está a ser um desafio para muitos casais e, segundo a imprensa internacional, Kim Kardashian e Kanye West enquadram-se neste grupo.

Conforme avança a revista Us Weekly, os dois têm discutido bastante durante estes dias de isolamento. "O Kanye deixa mesmo a Kim com os nervos em franja", afirmou uma fonte à publicação.

É referido que Kanye tem usado o seu tempo livre para apostar no seu lado mais criativo. Desta forma, o rapper tem estado "focado em criar", nos últimos tempos, o que faz com que Kim sinta que todos os deveres parentais caiam em cima dela. "A Kim acha frustrante que o Kanye não lhe pergunte como é que pode ajudar com os filhos", adianta a mesma fonte.

Estas discussões levaram a que o músico decidisse levar as quatro crianças (North, Saint, Chicago e Psalm) para uma propriedade que têm no campo. A ideia seria aliviar a mulher para que esta se pudesse dedicar aos seus próprios projetos.

Leia Também: Kim Kardashian revela que não se maquilha nem se penteia há semanas