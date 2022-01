Logo após a partida de Thierry Mugler, foram muitas as celebridades que recorreram às redes sociais para homenagear o estilista francês.

Entre as mensagens partilhadas, destacam-se as palavras de Kim Kardashian. "Estou de coração partido. Não há ninguém como tu! A tua visão, as tuas transformações, a tua magia! Foi uma honra ter-te conhecido, passado tempo contigo", começou por dizer a celebridade.

"Havia muito mais para mostrares ao mundo e que planeávamos fazer juntos, mas já nos deste muito. Nunca esquecerei o nosso tempo juntos e a aprender com o próprio mestre sobre a alta costura", acrescentou, mostrando o quanto gostava do estilista e deixando uma palavra de carinho à sua família e amigos.

Por sua vez, Irina Shayk também deixou uma mensagem no Instagram, tecendo rasgados elogios a Thierry Mugler: "Deus da moda. Realmente raro, bondoso, muito doce... A tua russa sentirá sempre a tua falta", escreveu.

