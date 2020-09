Kim Kardashian continua dedicada à sua marca de cintas modelatoras, a SKIMS, e esta quinta-feira, dia 23, anunciou que há novidades a caminho.

A próxima coleção a estar disponível é dedicada a noivas e pretende fazer as mulheres "sentirem-se no seu melhor" no dia da subida ao altar.

Sem revelar a data de lançamento, Kim Kardashian aguçou a curiosidade dos fãs com as primeiras imagens, que mostram que, além de cintas, esta linha conta também com robes.

Ora veja.

