Kim Cattrall vestiu-se a rigor para uma ocasião especial. A atriz, de 67 anos, não faltou à gala dos Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2023, que decorreu esta terça-feira no Claridge's Hotel, em Londres.

Para a ocasião, Kim Cattrall escolheu um vestido de lantejoulas em preto e dourado que combinou com uns brincos circulares nos mesmos tons.

Por sua vez, o companheiro da atriz, Russell Thomas, escolheu o clássico fato preto com laço da mesma cor e camisa branca.



