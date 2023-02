Khloé Kardashian tem partilhado mensagens enigmáticas na sua página de Instagram perante os rumores de que poderá ter voltado para Tristan Thompson.

De acordo com o Page Six, a celebridade publicou esta quinta-feira uma série de frases que rapidamente ficaram em destaque.

"Uma mulher que encontrou paz em vez de vingança nunca pode ser incomodada", dizia numa citação nas stories.

"A alma mais bonita que encontrarás é aquela que viveu a perda, mas continua a ter fé, e aquela que viveu o fracasso, mas continua a perseguir os seus sonhos", pode ler-se numa outra citação de Dane Thomas.

As suspeitas que levaram os fãs a acreditar que Khloé e Tristan podem ter dado uma nova oportunidade à relação, chegaram quando a celebridade correu para ficar ao lado do 'ex' após a morte inesperada da mãe, Andrea, no mês passado. Na altura, Khloé, a mãe Kris Jenner e a irmã Kim Kardashian marcaram presença no funeral da mãe de Tristan para apoiá-lo.

O ex-casal tem duas crianças em comum. No entanto, fontes próximas disseram ao Page Six que não estão juntos de novo.

De recordar que a relação de Khloé e Tristan terminou desde que o jogador de basquetebol traiu a celebridade. A primeira vez foi em 2018, poucos dias antes de Khloé dar à luz a primeira filha que têm em comum, True.

Tristan Thompson é ainda pai de Theo, de um ano, fruto do caso que teve com Maralee Nichols. Também é pai de Prince, de seis anos, da relação passada com Jordan Craig.

