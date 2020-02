Kendall Jenner posou em topless para uma ousada e arrojada sessão fotográfica da revista Garage Magazine, como foi destacado nas redes sociais.

A jovem modelo, de 24 anos, é a protagonista da 18.ª edição da publicação, que conta com a colaboração do artista Maurizio Cattelan e do fotógrafo Campbell Addy.

Registos diferente que a manequim fez questão de partilhar com os que a seguem no Instagram.

Veja tudo nas publicações abaixo:

Leia Também: Kendall Jenner e Ben Simmons estão numa relação aberta