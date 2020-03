Kendall Jenner voltou a surpreender os que o seguem no Instagram com novas fotografias ousadas. Com um biquíni reduzido, é assim que podemos ver a modelo nas recentes imagens partilhadas na rede social.

Uma peça que já se tornou numa das suas preferidas, como confessou na legenda das fotografias. "Eu e este biquíni: uma história de amor", escreveu.

Mais uma vez, as curvas da manequim ficaram em destaque, tendo recebido muitos elogios. Veja as referidas imagens na galeria.

