Kendall Jenner faz parte do leque de celebridades que por estes dias está a viver momentos de grande diversão no festival Coachella... Mas antes de chegar ao recinto, a modelo fez uma 'pré-festa' em casa com um grupo de amigos.

Kendall partilhou nas redes sociais imagens dos momentos de diversão à beira da piscina, tendo estado em destaque as fotografias em que posa em topless.

Dona de uma excelente forma física, a irmã de Kim Kardashian viu as suas curvas serem muito elogiadas pelos milhares de seguidores que comentaram a partilha.

