Kelly Rowland foi mãe pela segunda vez em janeiro deste ano. A cantora e o marido, Tim Weatherspoon, deram as boas-vindas ao pequeno Noah no meio de uma pandemia, mas nem isso a impediu de contar com o apoio da família neste que foi um dos momentos mais importantes da sua vida.

Decidida a encurtar a distância a que a Covid-19 obriga, Kelly Rowland fez uma conferência de Zoom para contar com a presença dos familiares mais próximos.

Kelly Rowland explica que no momento do nascimento do primeiro filho, Titan, de seis anos, a família esteve presente e que por isso fazia sentido estarem também no no parto do segundo filho.

O Zoom foi ferramenta perfeita para garantir a presença de todos, mas claro que a cantora e o marido fizeram questão de encontrar o "ângulo adequado" para a transmissão.

